Тюмень, 28 сентября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 233 случая заражения коронавирусом. Об этом 28 сентября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 230 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 28 сентября коронавирусом заразились 61 286 человек, выздоровели 53 365 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 28 сентября в регионе скончались 1946 пациентов с COVID-19 (на девять человек больше, чем днём ранее).