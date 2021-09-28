Нарьян-Мар, 28 сентября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В деревне Лабожское Ненецкого автономного округа, где работает всего один медик, произошла вспышка коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Nao.er.ru Деревня Лабожское, НАО

«В минувшие выходные дни санитарной авиацией в Ненецкую окружную больницу из Лабожского было доставлено 11 человек, 8 из них в тяжёлом состоянии. Все пациенты находятся под стационарным наблюдением», — сообщила глава окружного департамента здравоохранения Ольга Сыропятова.

В деревню в помощь местному медику направлен фельдшер Ненецкой окружной больницы и необходимый запас лекарств.

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