Бишкек, 28 сентября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон «О борьбе с курением». Об этом заявил директор Национального центра кардиологии и терапии Акпай Сарыбаев на пресс-конференции сегодня, 28 сентября.

George Hodan Окурок

Профессор охарактеризовал произошедшее событие как «большую победу в борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями».

Отметим, что новый закон предусматривает введение запрета на курение сигарет, электронных сигарет, кальянов и смесей в кафе, ресторанах и других общественных местах, а также полного запрета любой рекламы всех табачных изделий.