Москва, 28 сентября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить в школах оценку двойку.

Цитата из м/ф «Остров ошибок». реж Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1955. СССР Двойка

«Оценка должна быть одна — хорошо или удовлетворительно, а тем, кто пока не сдал предмет, просто ничего не ставить», — считает Жириновский.

Он обратил внимание на то, что президент РФ поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения «обоснованного режима контроля знаний».

«И абсолютно правильное решение. Усилить его можно было бы ещё и отменой двоек», — рассуждает он в телеграм-канале.

Куда важнее оценок и тестов сохранить интерес к учебе, привить смолоду тягу к самообразованию, критическое мышление, подчеркнул Жириновский.

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