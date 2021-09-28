Нижний Новгород, 28 сентября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В одной из поликлиник Нижегородской области медики по ошибке привили пациента двумя разными вакцинами от коронавируса. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения сегодня, 28 сентября.

Вакцина

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По имеющейся информации, в результате этого у него поднялась температура, но других побочных эффектов врачи не зафиксировали.

Медицинские специалисты уже провели консилиум под руководством профессора кафедры инфекционных болезней, а нижегородский минздрав взял произошедший случай на контроль.