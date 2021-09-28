Париж, 28 сентября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В сервисе Steam стартовала бесплатная раздача двух приключенческих игр из серии Syberia. Об этом 28 сентября сообщает «Мир Фантастики».

Syberia

Акция продлится до 29 сентября 2021 года. Издание также отмечает, что за бесплатные версии игр нельзя будет получить коллекционные карточки Steam.

Напомним, что Syberia — это популярная серия приключенческих игр в жанре point-and-click. Релиз первой части состоялся в 2002 году.