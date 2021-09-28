Иваново, 28 сентября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Абсолютный рекорд по числу госпитализаций в стационары поставлен в Ивановской области 28 сентября, об этом сообщил журналистам на брифинге директор областного департамента здравоохранения Артур Фокин.

Mos.ru Борьба с коронавирусом

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

«Как мы видим, существенно выросло число пациентов на кислороде, на аппаратах ИВЛ. Сегодня мы зафиксировали абсолютный рекорд по госпитализациям в стационары — 207 человек за сутки. Такого поступления еще ни разу не было во время пандемии. Также достигнут абсолютный максимум пациентов, находящихся на аппаратах ИВЛ. Ситуация в стационарах очень напряженная», — подчеркнул Артур Фокин.

Как уточнил Фокин, в регионе развернуто 2094 коек для больных коронавирусом. Решается вопрос перепрофилирования городской клинической больницы №3 в Иванове, и эта больница, по словам Фокина — последний из стационаров, который возможно перепрофилировать без ущерба для оказания других видов медпомощи. В связи с этим в регионе вынуждены принять решение о госпитализации наиболее тяжёлых больных.

На 28 сентября в Ивановской области выявлено 48 629 носителей коронавируса, за сутки подтвердили 147 случаев заражения. В стационаре находится 1 927 человек, на койках с кислородом — 1073 человека, 70 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. На 28 сентября свободно 117 ковидных коек.