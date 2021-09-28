Бишкек, 28 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. На строительство, ремонт и содержание дорог в Киргизии будет потрачено боле 3 миллиардов сомов (856 млн рублей). Об этом 28 сентября 2021 сообщил на пресс-конференции замминистра транспорта и коммуникаций Нурланбек Каинбаев.

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«На ремонт и строительство дорог из бюджета этого года выделено 855 миллионов сомов. Эти средства были равномерно распределены по стране. В настоящее время органы местного самоуправления ремонтируют районные и сельские дороги. 2,2 миллиарда сомов профинансировано инвесторами. На строительство дороги Балыкчи-Барскоон израсходован 1 миллиард сомов. Известно, что строительство и ремонт дорог близятся к завершению».

По словам чиновника, второй этап развития дорожной сети Бишкека рассчитан на два года. «За это время планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 км. Многие улицы в этом списке будут расширены или отремонтированы, все с тротуарами и орошением», — отметил Каинбаев. Дорожный ремонт будет профинансирован за счет гранта Китая, заключившего контракт с China Road and Bridge Corporation.