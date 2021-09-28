В Киргизии на ремонт дорог потратят 3 миллиарда сомов
Бишкек, 28 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. На строительство, ремонт и содержание дорог в Киргизии будет потрачено боле 3 миллиардов сомов (856 млн рублей). Об этом 28 сентября 2021 сообщил на пресс-конференции замминистра транспорта и коммуникаций Нурланбек Каинбаев.
«На ремонт и строительство дорог из бюджета этого года выделено 855 миллионов сомов. Эти средства были равномерно распределены по стране. В настоящее время органы местного самоуправления ремонтируют районные и сельские дороги. 2,2 миллиарда сомов профинансировано инвесторами. На строительство дороги Балыкчи-Барскоон израсходован 1 миллиард сомов. Известно, что строительство и ремонт дорог близятся к завершению».
По словам чиновника, второй этап развития дорожной сети Бишкека рассчитан на два года. «За это время планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 км. Многие улицы в этом списке будут расширены или отремонтированы, все с тротуарами и орошением», — отметил Каинбаев. Дорожный ремонт будет профинансирован за счет гранта Китая, заключившего контракт с China Road and Bridge Corporation.
Ремонт части дорог, проводимый китайскими строителями в Киргизии, порой вызывает критику. В 2017 году экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов обещал, что дороги, строящиеся на грант Китая, прослужат без капремонта 10−15 лет. Уже спустя год часть трасс требовала повторного ремонта. В то же время китайская финансовая помощь (гранты и кредиты) помогает Киргизии содержать дорожное хозяйство в относительном порядке. Собственных средств для полноценного развития транспортной сферы у Киргизии нет.