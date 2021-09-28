Москва, 28 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Минсельхоз предлагает дать возможность производителям менять на этикетке «игристое вино» на «шампанское». Соответствующий законопроект подготовило министерство, документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шампанское

«На этикетке (контрэтикетке, кольеретке) слова «игристое вино» допускается заменять словом «шампанское» для обозначения винодельческой продукции с наименованием места происхождения товара «шампанское» при условии его государственной регистрации в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации», — отмечается в документе.

Минсельхоз также планирует ввести раздельную выкладку в магазинах вина и шампанского, произведенных до принятия в начале июля 2021 года изменений в регулирование оборота винодельческой продукции, и продукции, выпущенной после принятия поправок, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон, который регулировал использование названия «шампанское». Норма вызвала широкий общественный резонанс, позже Минсельхоз разъяснил, что новый российский закон не запрещает использовать слово Champagne в географическом обозначении вина.