Екатеринбург, 28 сентября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Законопроект «О главах регионов» прозвали так для того, чтобы увести внимание от значительно более серьёзных его аспектов. Таким своим мнением поделился с корреспондентом ИА REGNUM член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

Иван Шилов ИА REGNUM Подписание законопроекта

«Во-первых, авторство документа прямо указывает, что инициатива исходит с самого верха. Тандем Крашенинников — Клишас — по сути, профессионалы, облекающие идеи «самого верха» в юридически корректные формулировки.

Во-вторых, согласно данным СМИ, документ занимает почти 180 страниц — и это точно не про название должностей Глав регионов.

По сути, насколько я понимаю, речь идёт о значительном урезании функционала местного самоуправления и лишении его политической субъектности. В общем, чтобы занимались автобусными остановками, а не политикой. И в крупных городах тоже», — считает Ющук.

Также эксперт полагает, что этот законопроект знаменует собой усиление властной вертикали — по сути, перехода к облисполкомам и горисполкомам, если вспомнить советскую систему управления. То есть минимум самостоятельности и максимум подконтрольности «верху». Подконтрольности как административно-политической, так и финансовой.

«Жираф большой — ему видней», — именно эта песня Владимира Высоцкого вспоминается, когда читаешь данный документ. Хорошо это или плохо? Пока сказать сложно. Система, которая, по сути, упраздняется, дала гражданам России беспрецедентно высокий уровень жизни за всю историю страны, это было примерно в 2000—2013 годах. Однако она же привела к турбулентности 2011 года. Что и заставило власти задуматься о её изменении», — говорит Ющук.

«Система, которая вводится сейчас, более всего напоминает советскую, но советская закончилась плохо, а перед этим прошла период серьёзного застоя. Насколько отличия «новой-старой» системы от «старой-старой» системы будут существенными и смогут ли предотвратить сценарий, как минимум, длительного политического и экономического застоя — мы все вместе увидим. Но всё это успешно отодвинуто мессаджем: «Губернаторов решили переименовать, прямо как милицию в полицию», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, о внесении законопроекта в Госдуму стало известно 27 сентября. Он называется «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».