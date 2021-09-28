Киржач, Владимирская область, 28 сентября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Во Владимирской области 41-летнему жителю города Киржача, который зарезал знакомую из-за бездомной собаки, вынесли приговор. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Alexis Собака

Утром 19 марта мужчина поссорился с 32-летней знакомой и попытался выгнать из квартиры собаку, которую она подобрала на улице. Он ударил женщину ножом не менее 14 раз, а она в это время пыталась защитить собаку. От полученных ран женщина скончалась на месте.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленно причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В ходе расследования выяснилось, что с октября 2015 года обвиняемый не платил алименты ребенку, и его долг составляет около 550 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным по двум статьям и приговорил к восьми годам и десяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.