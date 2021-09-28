Москва, 28 сентября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В реестр иностранных СМИ, выполняющих на территории России функции иностранного агента, включено ООО «Важные иноагенты» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) сообщили 28 сентября в пресс-службе Минюста РФ.

(сс) meineresterampe СМИ

Ведомство пояснило, что эта структура создана российскими физическими лицами, которые ранее были включены в реестр.

Эти люди добросовестно выполнили требования закона, установленного для лиц, которые включены в реестр, для повышение информационной прозрачности их деятельности. Они вовремя проинформировали Минюст РФ о создании своего СМИ.

Напомним, по закону созданные физическими лицами — иностранными агентами СМИ также включаются Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов. Создаваемые ими сообщения и материалы, распространяемые на территории России, подлежат обязательной маркировке.