Джакарта, 28 сентября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Посольство Китая в Индонезии провело онлайн-прием по случаю 72-й годовщины основания Китайской Народной Республики (КНР), сообщает Republika.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

На мероприятии присутствовали министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан и посол Китая при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Китайское правительство ставит людей превыше всего и добилось больших достижений в борьбе с пандемией», — заявил посол Китая в Индонезии.

Кроме того, власти Китая отправили медицинское оборудование и аппараты для искусственной вентиляции легких в более чем 150 стран и 13 международных организаций.

Индонезия и Китай вступили в фазу развития всеобъемлющего стратегического партнерства. Посол Китая также отметил, что напряженность, нестабильность и неопределенность в регионе и во всем мире не изменят отношений между двумя странами. По его словам, Китай придает большое значение развитию двусторонних отношений и готов работать с Индонезией, чтобы продолжать обогащать китайско-индонезийское всеобъемлющее стратегическое партнерство на благо двух стран и народов.

Как сообщало ИА REGNUM, совместные учения Индонезии и США по реагированию на кризис завершились в Джакарте.