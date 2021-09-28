Санкт-Петербург, 28 сентября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Стала известна дата начала работы в штатном, платном, режиме новой обширной зоны платной парковки в Центральном районе Санкт-Петербурга, которая охватит 71 улицу. Как сообщили 28 сентября в транспортном блоке Смольного, зона начнет функционировать 1 декабря 2021 года.

Елена Молчанова ИА REGNUM Паркомат

«До 1 декабря парковка на данных улица бесплатная️», — отметили в городском комитете по транспорту.

А уже с 1 ноября жители улиц, включенных в состав новой зоны платной парковки, смогут начать оформлять долгосрочные парковочные разрешения.

Новая зона платной парковки создается в Центральном районе в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки. Здесь будет создано более пяти тысяч платных парковочных мест.

Как заявляют в Смольном, работа платной парковочной зоны «позволит регулировать транспортные потоки в центр города, обеспечить приоритет общественному транспорту и упорядочить парковочное пространство».