Вашингтон, 28 сентября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В Сети появился первый трейлер хоррор-сериала «Девушка в лесу». Об этом 28 сентября сообщает «Мир Фантастики».

(сс) rottonara Камера! Мотор!

Сериал расскажет о загадочном культе, последователи которого охраняют мир от монстров. Главной героиней проекта станет юная девушка, недавно сбежавшая из этого культа и пытающаяся начать жизнь заново.

Премьера «Девушки в лесу» запланирована на 21 октября 2021 года. Шоу будет доступно на сервисе Peacock.