«Девушка в лесу» — вышел трейлер нового сериала-ужастика
Вашингтон, 28 сентября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В Сети появился первый трейлер хоррор-сериала «Девушка в лесу». Об этом 28 сентября сообщает «Мир Фантастики».
(сс) rottonara
Камера! Мотор!
Сериал расскажет о загадочном культе, последователи которого охраняют мир от монстров. Главной героиней проекта станет юная девушка, недавно сбежавшая из этого культа и пытающаяся начать жизнь заново.
Премьера «Девушки в лесу» запланирована на 21 октября 2021 года. Шоу будет доступно на сервисе Peacock.