Москва, 28 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Биткоину все сложнее конкурировать с другими цифровыми валютами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала информацию об очередном повышении стоимости биткоина.

Pxhere.com Биткоин

«Этот рост не будет стремительным в ближайшей перспективе. Сегодня биткоину не так легко конкурировать с другими цифровыми валютами, в том числе с теми, которые выпускаются официально центральными банками. Другими словами, биткоин теряет доминирующее положение на крипторынке, — сказала Скрыль. — Государства с сильной финансовой системой, такие как Китай, США, страны ЕС, Россия, будут и дальше продолжать разработку системы регулирования цифровых валют и выступать эмитентами цифровых активов. Поэтому мы можем стать и станем свидетелями очередного взрывного роста котировок биткоина, но это будет кратковременный манёвр, в течение которого крупные инвесторы смогут зафиксировать прибыли».

Как полагает Скрыль, в дальнейшем перспектива биткоина как цифрового актива неоднозначна.

«Вслед за Китаем и другие государства внедрят свои цифровые валюты, и градус конкуренции на крипторынке значительно увеличится», — сказала Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если децентрализованный рынок криптовалют продолжит существовать, то это может обернуться мощным финансовым кризисом.