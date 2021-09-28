Кострома, 28 сентября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. В Костроме подвели итоги конкурсов по определению организаций, которые будут обслуживать городские маршруты общественного транспорта вближайший год— ИА REGNUM

Наталья Диева Общественный транспорт

Напомним, срок действия прежних пятилетних контрактов, заключенных с муниципальными и частными предприятиями, заканчивается в сентябре 2021 года. С 1 октября сфера пассажирских перевозок войдёт в «переходную» стадию.

В этот период в городе будет работать временная схема движения транспорта. Изучением пассажиропотока в Костроме займётся московская компания. Впоследствии на основании её рекомендаций в городе изменят маршруты и сформулируют технические задания к перевозчикам. Новые конкурсы на заключение длительных контрактов по обслуживанию маршрутов разыграют осенью 2022 года.

Во всех случаях на участие в аукционах заявилось по одной организации. Из-за отсутствия конкуренции цена контрактов не была снижена и осталась на уровне начальной суммы, предложенной заказчиком — в общей сложности 97,4 млн рублей.

Осуществлять перевозки по всем 34 городским маршрутам, в том числе 6 временным, будут хорошо известные костромичам компании и индивидуальные предприниматели. Все они участвовали в конкурсах в предыдущие годы. Ни одна организация из другого региона интереса к предложениям мэрии не проявила.