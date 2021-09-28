Москва, 28 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Рост ключевой ставки ЦБ РФ привел к торможению наблюдаемой инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, рассуждая о причинах снижения в РФ инфляционных ожиданий.

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«Инфляционные ожидания в большей степени отражают психологию потребителя, нежели экономическую реальность. Постепенный рост ключевой ставки и стабилизация курса рубля привели к торможению наблюдаемой инфляции. Как следствие, снизились и инфляционные ожидания. Для их стабилизации необходимо добиться возвращения инфляции к таргету 4%, после чего потребуется около двух кварталов, чтобы их закрепить», — сказал Хестанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ нужно создать госорган, который мог бы дать оценку действиям Банка России.