Токио, 28 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Энтузиаст разработал необычную модификацию, которая делает игру «Ведьмак 3: Дикая охота» похожей на Dark Souls 3. Об этом 28 сентября сообщает «Игромания».

BANDAI NAMCO Entertainment Europe Ведьмак

В частности, геймер разнообразил боевую систему «Ведьмака», добавив в неё приёмы, спецэффекты и специальные добивания из Dark Souls 3. Его модификация доступна для скачивания бесплатно.

Напомним, что Dark Souls 3 — это популярный ролевой экшен от японской компании From Software. Игра известна своей высокой сложностью и глубокой боевой системой.