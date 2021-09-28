Красногорск, 28 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Люберцах. Об этом 28 сентября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этих муниципальных образований увеличилось за сутки на 156 человек. Следом за Люберцами идут Мытищи, где за этот же период официально подтверждено заражение 105 человек новой инфекцией. На третьем месте расположился Королев, где COVID-19 диагностировали у 74 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1450 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 28 сентября в девяти городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.