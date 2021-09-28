Пенза, 28 сентября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. По итогам недавних выборов губернатора Пензенской области победил Олег Мельниченко. Сегодня, 28 сентября, он официально вступил в должность главы региона. Торжественная церемония инаугурации велась в прямом эфире в соцсетях из киноконцертного зала «Пенза».

Pnzreg.ru Инаугурация губернатора Пензенской области Олега Мельниченко

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Поздравить с вступлением в должность губернатора Пензенской области приехал полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. В числе почетных гостей на мероприятии присутствовали члены Совета Федерации, где Мельниченко представлял Пензенскую область с сентября 2017 по март 2021 года, возглавляя комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

«Дорогие жители Пензенской области! Сегодня у меня очень важный и особенный день. Я официально вступил в должность губернатора Пензенской области», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Мельниченко в «ВКонтакте».

Глава региона выразил благодарность каждому жителю Пензенской области и уверенность, что легко не будет.

«Я должен отдавать этот кредит доверия добрыми делами, работой, практически без выходных дней, чтобы через 5 лет я мог задать вопрос моим землякам — оправдал я их надежды или нет, и я очень надеюсь, что я оправдаю», — добавил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, Олег Мельниченко на выборах, прошедших с 17 по 19 сентября, представлял партию «Единая Россия». Его кандидатуру поддержали более 428,8 тыс. избирателей. 21 сентября Мельниченко получил удостоверение об избрании губернатором. 28 сентября Мельниченко отказался от мандата депутата Госдумы РФ.

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