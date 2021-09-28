Москва, 28 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Для того, чтобы успешно сдерживать в России рост цен на продукты питания, следует оптимизировать бюджетные расходы и направить их на финансовую поддержку малого и среднего производственного бизнеса, а также населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены на продукты

«Надо строить заводы и фабрики на паях с российским бизнесом. Помогать среднему и малому бизнесу возводить те же теплицы, а то опять мы имеем крупный сетевой бизнес в успешных проектах по импортозамещению мяса и томатов. Во-вторых, спонсировать возрождение в стране среднего машиностроения и легкой промышленности, — сказал Чеглов. — В-третьих, планировать импортозамещение не только по мясу и томатам, но и по лопатам и совкам. Сложно сдерживать цены, если весь «хаусхолд» китайского производства, а молочная промышленность контролируется транснациональными компаниями. Плюс сырье, комплектующие, средства производства и технологии поступают по импорту».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов объяснил, получится ли в РФ сдержать рост цен с помощью ухода от тендеров.