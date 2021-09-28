Правительство РФ призвали спонсировать возрождение легкой промышленности
Москва, 28 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Для того, чтобы успешно сдерживать в России рост цен на продукты питания, следует оптимизировать бюджетные расходы и направить их на финансовую поддержку малого и среднего производственного бизнеса, а также населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
«Надо строить заводы и фабрики на паях с российским бизнесом. Помогать среднему и малому бизнесу возводить те же теплицы, а то опять мы имеем крупный сетевой бизнес в успешных проектах по импортозамещению мяса и томатов. Во-вторых, спонсировать возрождение в стране среднего машиностроения и легкой промышленности, — сказал Чеглов. — В-третьих, планировать импортозамещение не только по мясу и томатам, но и по лопатам и совкам. Сложно сдерживать цены, если весь «хаусхолд» китайского производства, а молочная промышленность контролируется транснациональными компаниями. Плюс сырье, комплектующие, средства производства и технологии поступают по импорту».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов объяснил, получится ли в РФ сдержать рост цен с помощью ухода от тендеров.