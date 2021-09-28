Сыктывкар, 28 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Власти Коми бессрочно продлили запрет на проведение культурно-массовых мероприятий. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики, соответствующие изменения внесены в указ «О введении режима повышенной готовности».

Пустые трибуны

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«Запретить на территории Республики Коми культурно-массовые, зрелищные и иные массовые мероприятия до принятия соответствующего решения о возобновлении проведения указанных мероприятий», — говорится в документе.

Напомним, ранее запрет на культурно-массовые, зрелищные и иные массовые мероприятия в Республике Коми был продлён до 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми ковид был диагностирован 225 жителям республики, 16 ковид-пациентов скончались.