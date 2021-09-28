Москва, , 16:14 — REGNUM Иран не согласится на установку камер Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на объекте в городе Карадж, так как летом там произошла попытка диверсии. Тегеран отвергает все претензии США, заявил 28 сентября в Москве вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

Он отметил, что американская сторона настойчиво требует установить камеры в местах, которые пострадали от террористических действий. Таким образом Вашингтон поддерживает ту самую диверсию против Ирана, с чем Тегеран никогда не согласится.

США не вправе так обращаться с иранской нацией, подчеркнул он.

По словам Эслами, Иран и МАГАТЭ договорились заменить карты памяти на камерах наблюдения, исключая объекты, которые подверглись террористической атаке.

«Очень жаль, что МАГАТЭ под давлением США и Израиля ведет избирательную политику, которая является иррациональной», — сказал глава ОАЭИ.

Ранее Reuters сообщило о критике со стороны США в адрес Ирана, касающейся наблюдения за ядерным объектом в Карадже. Вашингтон потребовал, чтобы инспекторам МАГАТЭ позволили наблюдать за ним.

В отчёте МАГАТЭ от 26 сентября говорится, что иранские власти не пустили инспекторов на объект в Карадже, где производятся компоненты центрифуг. Агентство полагает, что это противоречит условиям совместного заявления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы ОАЭИ Мохаммада Эслами от 12 сентября. Как сообщало ИА, Иран заявляет, что это соглашение не касалось оборудования в Карадже, так как ещё не завершено расследование после саботажа на этом предприятии в июне.

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