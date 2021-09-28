Москва, 28 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Отрицательным последствием ухода от тендеров станет дальнейшее ограничение доступа на рынок средних и малых российских производителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал планы Минпромторга создать прямые договоры между сетями и поставщиками для того, чтобы сдержать рост цен. Эти планы предполагают уход от тендеров и переход на прямые контракты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

«Опыт европейских стран и США уже показал, что ужесточение регулирования ведет к росту цен, — сказал Чеглов. — Тендеры — механизм снижения закупочных цен, а значит, возможностей снижения цен розничных, но торговые сети у нас в стране корпоративные, у них множество инвесторов. А тем нужны дивиденды здесь и сейчас. Менеджмент изымает дополнительно полученные от тендеров «сверхдоходы» для организации выплат дивидендов и дальнейшего развития сетей. Чем дальше на Дальний Восток, тем больше нужно денег на инфраструктуру. А там и за границу расшириться хочется, онлайн-продажи поднять — тоже деньги нужны. Тут про покупателей как-то хочется забыть, о чем недавно напомнила двум сетям ФАС».

По его словам, отрицательным эффектом уходов от тендеров будет дальнейшее ограничение доступа на рынок средних и малых производителей.

«Напрямую они торговые сети не интересуют, а если тендеры исчезнут, то им останется идти к посреднику в лице маркетплейса, а те тоже захотят заработать. И цены не снизятся», — считает Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры маркетинга и рекламы института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова рассказала о том, какими альтернативными способами в РФ можно сдержать рост цен.