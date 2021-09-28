Токио, 28 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В сервисе Steam состоялся релиз The Market of Light — технической демоверсии, созданный на игровом движке Unreal Engine 5. Об этом 28 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В The Market of Light игрокам предстоит управлять крохотным светлячком, который должен летать по рынку и собирать световые сферы. Полное прохождение «игры» займёт порядка 15−30 минут.

Добавим, что The Market of Light создавалась для демонстрации технической возможностей движка Unreal Engine 5. Его официально анонсировали ещё весной 2020 года.