Москва, 28 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В 2021 году Дагестан планирует принять рекордное количество туристов. Об этом заявил замминистра туризма республики Абдула Магомедов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Шамиль Магомедов Горная дорога в Дагестане

По его словам, Дагестан в последние два года показывает отличные результаты по темпам роста туристической отрасли. В 2020 году в республике отдохнули более 840 тысяч туристов.

Магомедов считает, что по итогам 2021 года Дагестан примет порядка 1 миллиона туристов. В свою очередь российские туроператоры подтверждают высокий интерес туристов к этому региону, но отмечают, что есть ряд факторов, блокирующих рост турпотока.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане необходимо срочно решать вопрос с увеличением мощности гостиничного фонда.

Читайте подробнее: В Дагестане из-за наплыва туристов не хватает гостиниц