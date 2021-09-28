Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В Ростовской области развеяли появляющиеся время от времени слухи о возврате к дистанционному обучению. Пока причин для этого нет. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 28 сентября сообщил главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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«Не вижу причин рассматривать вопрос о переходе на дистанционное обучение. Мера преждевременная», — считает глава донского управления Роспотребнадзора, имея ввиду все образовательные учреждения Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области заметно участились случаи заражения коронавирусом среди детей. Если раньше в сутки заражались около 10−12% от общего числа новых носителей инфекции, то теперь эта доля превышает 20%.