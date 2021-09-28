Каракол, Киргизия, 28 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Благодаря проведению мероприятий на территории Иссык-Кульской области было выявлено несколько фактов незаконной вырубки леса. Об этом сообщил 28 сентября Turmush.

(сс) rapha16 Срубленные деревья

Проверки с участием специалистов лесного хозяйства и сотрудников управления внутренних дел Иссык-Кульской области проводятся во всех лесничествах региона. Выявлены факты незаконной вырубки 242 тянь-шаньских елей. Государству нанесен ущерб на сумму 444 тысяч сомов (5,2 тысячи долларов) Идет следствие, задержан глава лесничества, — рассказал специалист Государственного комитета по экологии и климату Руслан Термеев.

Также в лесничестве Жергез незаконно вырублены 180 тянь-шаньской елей. Ущерб составил 572 тысяч сомов (6,7 тысяч долларов).