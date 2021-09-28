В рязанском Касимове закрывают ведомственную больницу
Касимов, Рязанская область, 28 сентября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Филиал Поволжского окружного медицинского центра федерального медико-биологического агентства, известный как «больница водников», закроется до конца 2021 года в Касимове Рязанской области. Медперсонал пообещали трудоустроить на новых местах.
Ликвидацию медицинского учреждения обсудили в Касимове 28 сентября. Больницу создавали для обслуживания граждан, занятых на опасных производствах, сейчас в городе их — 66. Кроме того, филиал обслуживает более четырёх тысяч человек по системе обязательного медицинского страхования и проводит профосмотры.
Больница будет работать до 29 декабря 2021 года. После ликвидации медучреждения для бывших работников возможны выплаты в течение трёх месяцев, в зависимости от даты трудоустройства на другом месте, сообщает издательство «Пресса».