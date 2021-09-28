Шебекинский район, Белгородская область, 28 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Боеприпасы времён Великой Отечественной войны обнаружили грибники в лесополосе у хутора Александровский Шебекинского городского округа Белгородской области. Спасатели, вызванные на место, изъяли более 100 взрывоопасных предметов, сообщили ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС.

Https://31.mchs.gov.ru Миномётные мины

Грибники наткнулись в лесу на 10 проржавевших боеприпасов. Очевидцы немедленно вызвали спасателей. Взрывотехники поисково-спасательной службы, обследовав территорию, обнаружили в общей сложности 111 миномётных мин 82 мм калибра.

Специалисты перевезли опасные находки на специальный полигон и уничтожили.