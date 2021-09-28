Вологда, 28 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Мэр Вологды Сергей Воропанов отрекламировал в популярной соцсети одежду местного производства.

Vk.com Мэр Вологды Сергей Воропанов

Чиновник опубликовал в TikTok ролик, в котором он выходит из своего кабинета и распахивает тренч. Кадры сопровождаются текстом:

«Gucci? Prada? Louis Vuitton? Нет. Made in Vologda. Тепло и надежно. Всего 3000 рублей».

Видео набрало почти 700 тысяч просмотров.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация TikTok объявила, что сегодня сервисом для создания и просмотра коротких видео ежемесячно пользуются 1 млрд человек.