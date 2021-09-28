Ярославль, 28 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. 33-летний житель Ярославля перечислил телефонным мошенникам более 5 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ярославской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Житель Фрунзенского района Ярославля обратился в местный отдел полиции. Он рассказал, что поверил звонившим ему «сотрудникам банка».

«Заявителю позвонили неизвестные лица, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. Под предлогом отмены несанкционированной заявки на получение кредита злоумышленники убедили мужчину снять свои денежные средства, а также оформить новые кредиты и перевести все денежные средства на «безопасные счета». Общая сумма ущерба составила более 5 млн. рублей», — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».