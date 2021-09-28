Ванкувер, США, 28 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Разработчики из Nightdive Studios заявили, что работа над ремейком игры System Shock находится на финальной стадии. Об этом сообщается 28 сентября на странице проекта в Steam.

Геймер

Со слов разработчиков, сейчас они заняты «полировкой» отдельных игровых элементов. В частности, врагов, уровней, оружия и сюжетных роликов.

Представители Nightdive Studios также отметили, что они прислушиваются к мнению игроков и учитывают их пожелания. Они уже добавили в проект те исправления, на которые ранее указывали геймеры.