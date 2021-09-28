Ереван, 28 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Военнослужащий ВС Армении, находившийся на границе, был ранен в результате стрельбы со стороны Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

По данным ведомства, инцидент произошел в Гегаркуникской области. Стреляли в 11:30 по местному времени (10:30 мск) 28 сентября в направлении села Кут.

Сообщается, что военнослужащий получил ранение в руку. Его госпитализировали. Жизни раненого ничего не угрожает.

Стоит отметить, что отношения между Ереваном и Баку накаляются. 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы».

Кроме того, 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили пост на участке, который заходит на подконтрольную Баку территорию.