Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM Внуки осужденного в качестве «врага народа» ленинградца пытаются через суд добиться от администрации Санкт-Петербурга признания права на возвращение к прежнему месту жительства, а также выплаты денежной компенсации и возмещения морального вреда, причиненного семье. Об этом сообщили 28 сентября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

В суде Усач Тимофей © ИА Красная Весна

В Дзержинский районный суд Северной столицы поступило исковое заявление от Евгения и Олега Васиных к администрации Санкт-Петербурга. Истцы — внуки осужденного в 1936 году по ч.1 ст.182 УК РСФСР (Отказ или уклонение свидетеля от дачи показаний или эксперта от дачи заключения в судебном заседании либо при производстве предварительного следствия или дознания, а равно воспрепятствование явке свидетеля или даче им показаний) и ч.1 ст. 58−10 УК РСФСР (Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений) к пяти годам лишения свободы уроженца Ленинграда Александра Павлова. Из заключения он не вернулся. Дата и место смерти осужденного неизвестны. В 1995 году постановлением Президиума Верховного суда РФ приговор был отменён, дело прекращено. Однако данных о реабилитации нет.

В Ленинграде у Павлова остались жена Елизавета и дочь Ольга, которые в 1937 году по решению комиссии УНКВД были высланы в Архангельскую область, как семья осужденного за антисоветское преступление. Елизавета была реабилитирована в 1965 году. Скончалась в городе Ульяновске. В документах указано — супруга «врага народа».

Ольга жила с матерью в Архангельске с четырех лет. После войны в 1946 году переехала в Ульяновск. В 1955 году, по окончании института, направлена в Магаданскую область, где вышла замуж за гражданина Васина и родила двух сыновей. В 1995 году была признана пострадавшей от политических репрессий, а 1996 году — реабилитирована.

«Сыновья являются прямыми наследниками лица, признанного пострадавшим от политических репрессий, и реабилитированного», — уточнили в ОПС.

Спустя 85 лет потомки просят суд установить факт их вынужденного переселения, признать их пострадавшими от последствий политических репрессий, признать право на возвращение к прежнему месту жительства. Кроме того, предоставить прежнее жилое помещение для проживания, а в случае невозможности, иное помещение в Петербурге. Помимо этого выплатить денежную компенсацию за конфискованное и утерянное имущество, возместить моральный вред, причиненный семье, в результате государственного террора.

«К производству заявление пока не принято», — заметили в ОПС.

Напомним, в 2019 году Конституционный суд РФ рассмотрел жалобу детей жертв политрепрессий, которые пытались получить жилье в Москве. Тогда КС указал, что в 1991 году был принят закон «О реабилитации жертв политических репрессий», который должен был защитить права пострадавших от злоупотребления властью, реабилитировать их, восстановить в гражданских правах, устранить последствия произвола и обеспечить посильную компенсацию материального ущерба. Закон содержал ряд мер и для восстановления прав детей, родившихся у репрессированных родителей в местах лишения свободы, ссылке, высылке, на спецпоселении.

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