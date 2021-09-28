Минск, 28 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Первое заседание рабочей группы по упрощению торговых процедур комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Китайско-белорусского межправительственного комитета по сотрудничеству состоялось в режиме удалённого доступа. Она обсудила создание совместных производств, проинформировала 28 сентября пресс-служба министерства экономики Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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«Участники обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества по устранению барьеров во взаимной торговле. В частности, рассматривались вопросы аккредитации и сертификации новых видов продукции и белорусских предприятий, регистрации формул белорусских детских сухих молочных смесей, нюансы логистики и взаимодействия в транспортной сфере, укрепления сотрудничества торговых палат и отраслевых ассоциаций Китая и Белоруссии, а также создания совместных производств», — сказано в официальном сообщении.

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Участие в онлайн-конференции приняли руководитель группы с китайской стороны — инспектор второго ранга департамента Евразии министерства коммерции КНР Ян Сюминь и его коллега с белорусской стороны — замминистра экономики Анжелика Никитина. При обсуждении вопросов совместного выпуска продукции присутствовали также дипломаты и другие чиновники, а также неназванные представители деловых кругов.

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