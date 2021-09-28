Минск, 28 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал один месяц на доработку проекта новой конституции страны, сообщила 28 сентября председатель Совета республики Национального собрания (верхней палаты парламента) Наталья Кочанова.

Шилов Иван Лукашенко

«Президент однозначно сказал: мы ещё будем встречаться не один раз. На доработку дан месяц», — цитирует её издание «СБ.Беларусь сегодня».

Она добавила, что на расширенном заседании комиссии под председательством Лукашенко было предложено доработать нормы, по которым разошлись позиции, «более узким кругом», однако в целом конституционная комиссия пришла к единому мнению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявлял, что референдум по изменениям в конституцию Белоруссии будет проведен, как это и было ранее намечено.

Также Лукашенко подчеркивал, что «никто под себя ничего делать не собирается» и указал, что референдум по изменениям в основной закон республики будет проведен, как это и было ранее обещано.