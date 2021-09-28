Джакарта, 28 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в индонезийской провинции Северная Суматра, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло 28 сентября в 13:53 по западно-индонезийскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 17 км от округа Южное Тапанули.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупреждает, что высота волн на юге Западной Явы 28−29 сентября может достичь 4 метров.

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