Москва, 28 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Стоимость новых автомобилей в Москве выросла с августа 2019 года на 28%. Об этом сообщает агентство «Автостат».

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Отмечается, что средневзвешенная цена новой легковой машины в российской столице в августе текущего года составила 3 223 500 рублей. Данный показатель на 17% выше, чем в августе 2020 года.

Если не брать в расчет сегмент Luxury, то дороже всех в Москве стоят модели Porsche. Средняя их цена составляет 10 421 000 рублей.

По цене чуть меньше 10 млн рублей следом идут автомобили Mercedes-Benz (9 340 000 рублей). Тройку лидеров замыкают машины Land Rover, средняя стоимость которых составляет 6 992 000 рублей.

Также в пятерку самых дорогих автомобилей входят BMW (средняя цена — 6 597 000 рублей) и Infiniti (6 171 000 рублей).

Напомним, в Москве на середину 2021 года было зарегистрировано 3,6 млн автомобилей.

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