Киев, , 15:43 — REGNUM Разгоревшийся между Украиной и Венгрией конфликт из-за подписанного нового газового соглашения с Россией говорит о «полном непрофессионализме» команды президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

Владимир Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

Политик уверен, что винить в сложившейся ситуации следует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, ведь «газ в Венгрию может идти в обход Украины исключительно после сооружения «Турецкого потока».

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«Претензии нужно было предъявлять «большому другу» Эрдогану. И ранее», — добавил депутат.

Он подчеркнул, что Киев «не имеет никакого права» командовать Венгрии, с кем заключать коммерческие соглашения.

«Боятся критиковать Анкару — нужно было набрать в рот вина и промолчать. А так прошлая власть любила утверждать, что «весь мир с нами». Эта имеет все основания сказать: «Весь мир против нас», — заключил парламентарий.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Венгрия заключила с Газпромом новое долгосрочное соглашение на поставку газа в обход украинской территории. При этом в Будапеште заявили, что действия правительства Украины, направленные против соглашения с Россией, через Еврокомиссию «крайне возмутительны». Глава венгерского МИД Петер Сийярто добавил, что такого рода действия Киева рассматриваются как «нарушение суверенитета (Венгрии) и интересов её национальной безопасности».

В ответ на это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал «венгерских партнёров» сейчас «не раскручивать эмоции» относительно скандала с подписанием нового газового соглашения с Россией, а действовать прагматично и искать «искать выход из этого кризиса, который будет отвечать интересам и Украины, и Венгрии, и Европы».