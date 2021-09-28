Брюссель, , 15:42 — REGNUM Возможные последствия нового долгосрочного договора о снабжении Венгрии российским газом изучают в Еврокомиссии. Об этом представитель ЕК Тим Макфи заявил 28 сентября на пресс-конференции в Брюсселе.

Турецкий поток Gazprom.ru

«Я уже попросил коллег проверить последствия контракта», — сказал Макфи.

Он отметил, что контракт с Газпромом заключили не венгерские власти, а энергетическая компания MVM. Первым делом оценить это соглашение должны именно в Будапеште.

По словам Макфи, если Еврокомиссию в будущем будет беспокоить возможная угроза безопасности снабжения газом отдельных стран ЕС или всего сообщества, то она запросит копию договора. Но пока говорить об этом преждевременно.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Венгрия и Газпром договорились о поставках газа в обход Украины. В Венгрию по газопроводу «Турецкий поток» и его сухопутные продолжения будет поступать через Сербию 3,5 млрд кубометров газа в год. Ещё 1 млрд кубометров — через территорию Австрии.

Читайте также: Газовый контракт Венгрии и Газпрома. Сети: «Ну что, Украина добесилась?»