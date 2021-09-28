Тегеран, 28 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. На южные районы Ирана надвигается мощный ураган, который, как ожидается, обрушится на побережье страны от Макрана на границе с Пакистаном до Ормузского пролива с 30 сентября по 4 октября. Об этом 28 сентября сообщил генеральный директор Службы по защите и безопасности портов и морской организации Ирана Надер Пасанде, его слова приводит агентство IRNA.

Pxhere.com Ураган

«С пятницы 30 сентября очень сильный шторм накроет все прибрежные районы от Макрана и Чабахара до Ормузского пролива», — сказал он, добавив, что из-за урагана на море ожидаются волны высотой свыше семи метров.

«Это представляет серьезную угрозу для морских судов, оборудования и грузов в портах, и мы призываем все заинтересованные лица прислушаться к нашему предупреждению. Шторм продлится до 4 октября», — сказал чиновник.

Также Пасанде отметил, что в связи с этим Метеорологическая организация Ирана выступила с предложением создать в стране кризисный штаб для принятия решений на побережье провинций Систан и Белуджистан, и Хормозган.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября стало известно, что ураган четвёртой категории, получивший имя собственное «Сэм», достиг пика своей интенсивности в Атлантическом океане.