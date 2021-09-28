Пермь, 28 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В Пермском крае все же вводят QR-коды для посещения ряда учреждений, в частности, театров, концертных залов, кинотеатров, цирка, а также туристических и спортивных мероприятий. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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Обязательная система QR-кодов начнет действовать на территории региона не позднее 4 октября. При посещении учреждений необходимо будет предъявлять QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или факт перенесенной коронавирусной инфекции в течение последних шести месяцев.

Граждане, имеющие медотвод от вакцинации, будут обязаны предъявлять отрицательный результат ПЦР-тестирования, пройденного за последние 72 часа.

Напомним, ранее главврачи пермских больниц обратились к губернатору с просьбой ужесточить антиковидные меры.