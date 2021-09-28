Сухум, 28 сентября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Купальный сезон в Абхазии 28 сентября считается официально закрытым. Об этом напоминает пресс-служба МЧС республики.

Mari_555 Абхазия

«С сегодняшнего дня официально закрывается купальный сезон. Сворачивается работа спасательных постов, а с акваторий городских пляжей извлекаются оградительные буи», — сообщили в ведомстве.

В службе спасателей призвали жителей Абхазии и иностранных туристов во время купания в море соблюдать правила безопасности.

Стоит отметить, что согласно опросу ВЦИОМ, Абхазия этим летом стала самым популярным иностранным курортом для жителей России. 37% респондентов, которые ездили отдыхать заграницу сказали, что посетили эту республику.