Уфа, 28 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Завод по производству корпусов светодиодных светильников и инфракрасных обогревателей намерены построить в Башкирии. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Николай Чеканов Спуск в помещение подруливающего устройства, аутентичный светильник в стиле Ар-Деко

Сообщается, что еще одно предприятие стало резидентом территорий опережающего социально-экономического развития Башкирии.

«В осенне-зимний период данные отопительные приборы становятся актуальными среди населения. Ими можно обогревать жилые и нежилые помещения в межсезонье, когда центральное отопление еще не включено или уже выключено. При этом они не сжигают кислород и не несут угрозы воспламенения. Таким образом, в республике появится собственный производитель, который обеспечит данным устройством не только республику, но и соседние регионы», — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Екатерины Кликуновой.

Отмечается, что создание производства будет способствовать развитию рынка светового оборудования в регионе. Сообщается, что предприятие намерено направить на реализацию данного проекта 4,9 млн рублей. А в случае его реализации будет создано 14 новых рабочих мест.