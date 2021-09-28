София, 28 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. С 1 октября нынешнего года цена на природный газ для потребителей в Болгарии вырастет на 16%, и в обозримом будущем она будет регулярно изменяться в сторону увеличения. Об этом говорится в заявлении Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Болгарии (EWRC), передает Болгарское национальное телевидение.

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Согласно официальной информации, таким образом EWRC удовлетворила требование монополиста в сфере газоснабжения — компании «Булгаргаз», привести тарифы на потребление голубого топлива в соответствие к общеевропейским стандартам.

По словам директора «Булгаргаз» Николая Петкова, политика его структуры не предусматривает никаких дополнительных «газовых льгот"для предприятий и частных лиц.

Напомним, в настоящее время по всей Болгарии проходят акции противников роста цен на услуги ЖКХ. По данным независимых экспертов, каждый второй житель страны сегодня не может оплатить квитанции на газ, горячую воду и отопление.