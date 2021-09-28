Мурманск, 28 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 141 новый случай заболевания COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Лидер по приросту заболевших — областной центр (+48), на втором месте — Мончегорск (+40), на третьем — Оленегорск (+14). Всего на лечении с инфекцией находятся 15 253 человека.

Всего с начлаа пандемии инфекцию выявили у 72 173 жителей региона, 54 876 из них выздоровели, скончались — 2063.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область получит более 72 млн рублей на выплаты медикам, участвующим в проведении ковид-вакцинации.