Казань, 28 сентября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В Казани 28 сентября суд вынес приговор бывшему председателю правления ПАО «Татфондбанк» Роберту Мусину. Он признан виновным по шести эпизодам преступлений, предусмотренных статьей 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Также по решению суда Мусин лишен государственных наград.

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«Назначить Мусину наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — цитирует судью ТАСС.

Экс-председателя правления лишили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, государственных наград Татарии, медали «За доблестный труд» и звания «Заслуженный экономист Республики Татарстан». Мусину запрещено занимать должности в коммерческих организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных, управленческих и административно-хозяйственных функций сроком на три года.

Судом и следствием установлено, что Мусин являясь председателем правления ПАО «Татфондбанк», а также его бенефициаром, злоупотребляя своими полномочиями, совершил действия по выдаче необеспеченных кредитов нескольким подконтрольных ему организациям и другие противозаконные действия, повлекшие причинение убытков банку на сумму более 23 млрд рублей и дальнейшее банкротство кредитной организации, а также причинение имущественного вреда вкладчикам.

Свою причастность фигурант дела признал частично, уточнили в СУ СКР по РТ.

ИА REGNUM напоминает, Роберт Мусин, депутат Госсовета Татарии, бывший глава правления «Татфондбанка», стал фигурантом уголовных дел после того, как возглавляемая им кредитная организация, где более 40% доли принадлежало республике, лишилась лицензии и была признана банкротом весной 2017 года. Проблемы банка начались ещё осенью 2016 года, а в середине декабря в нём ввели временную администрацию.

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