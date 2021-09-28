Москва, 28 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Больше всего на отдыхе в России летом 2021 года гражданам понравилась красивая природа и климат, оценка по пятибалльной системе — 4,25 балла. Об этом свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ.

Цитата из кф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 Отдых на природе

Также российским туристам понравилась возможности узнать новое, побывать в интересных местах (3,92), хорошая экология (3,92), безопасность отдыха (3,66), контингент отдыхающих (3,59).

Не понравились отдыхающим в летний период в России высокие цены и отсутствие инфраструктуры. Пи этом 43% считают, что за последний год условия отдыха в России изменились в лучшую сторону, в худшую сторону — 18%. Не видят изменений 23% опрошенных.

Телефонный опрос проведен 16, 18 и 19 сентября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России, которые ездили куда-либо отдыхать летом 2021 года, в среднем потратили 38 тыс. 900 рублей на одного человека.

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